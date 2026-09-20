Аргументы недели Где формируются мигрантские анклавы и почему с этим нужно бороться немедленно Проблема мигрантских анклавов перестала быть темой для кулуарных разговоров — она вышла на самый верх государственной повестки.
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В Свердловской области, в Екатеринбурге основной анклав из мигрантов формируется в железнодорожном районе - старая Сортировка, куда не повернись уткнешься взглядом в приезжих из Средней Азии и на каждом шаге магазины с вывеской ХАЛЯЛЬ.....
ага...особенно повышение пенсионного возраста,оставление Донбасса на уничтожение хохлам в 2014 и кровавое начало СВО,когда сначала замахнулись.а потом отползли в собственной крови...а про табуреткина и шойгусёнка вообще слов нет...
Пока страной правят Путин, его друзья из кооператива "Озеро" и демократы школы собчака никто не пропустит законы об ограничении выезда и о возобновлении смертной казни! Наша так называемая демократия подкрепляется демагогией властей! Народы России благодарны В.В.Путину за сохранение страны и принятые меры по защите русского Донбасса, но...сегодня уже этого мало! Страну свободно покинули...и продолжают покидать с огромными деньгами и воры типа чубайса и касьянова, и многие руководители с ценными сведениями, имеющими гриф "совершенно секретно". И ни одна сволочь из них не уничтожена! Путину пора принять роль и опыт Сталина и жёсткой рукой наводить в стране порядок, а также более решительно реагировать на международные провокации! Давно пора национализировать те отрасли промышленности, которые прихапнули уехавшие за рубеж воры-олигархи, почистить органы власти от людей, чьи семьи и интересы находятся в других недружественных странах, провести сплошную проверку на детекторах лжи сотрудников силовых структур, упаковав жульё, крышевателей и перевёртышей в трудовые лагеря. Пора возобновить действие сталинского ледоруба, дать больше прав обновлённым силовым структурам по наведению порядка в стране, в т.ч. по применению оружия, ввести персональную ответственность за выполнение государственных проектов, запретить чиновникам выезд за границу, ввести визы для всех мигрантов, не входящих в список коренных народов России...! Перечень необходимых мер можно продолжать долго, но...ничего этого не произойдет, пока в Думе сидят роднины без профильного образования и любители плова затулины, пока отдельные ветви власти возглавляют пенсионеры с зашкаливающим возрастом, пока во многих судах процветает коррупция и местничество "неприкасаемых" судей, единолично распоряжающихся судьбами людей.........Что-то из вышеназванного делается, но медленно! Очень медленно!
Всегда, когда вижу разновсяческие склоки вокруг раздачи нашего гражданства и связанных с ним льгот, знания родственниками мигрантов русского языка, вспоминаю какой-то НЕЛЕПЕЙШИЙ закон, действующий, кстати, у нас ДО СИХ ПОР: чтобы бездомные собаки не кусались, их КАСТРИРОВАТЬ надо! "Нэ бачу логики" - кастрированная собака не кусается, что ли?!
Так же и здесь: вместо того, чтобы принимать меры к ЗАПРЕЩЕНИЮ того, чтобы "незаменимые специалисты", приезжая на работу в Россию, СВОИХ ДОМАШНИХ С СОБОЙ ТАЩИЛИ, ГРАЖДАНСТВО ПОЛУЧАЛИ - рассуждают о разновсяческих потусторонних вещах: знании мигрантами русского языка, цензе оседлости, росте мигрантской преступности - "СБИВАЯ" ТЕМ САМЫМ НАМ ПРИЦЕЛ, УВОДЯ В СТОРОНУ ОТ СУТИ ПРОБЛЕМЫ !!! По-моему это не просто маниловщина и прожектёрство, а КОРРУПЦИОННАЯ ЛАЗЕЙКА - представьте СКОЛЬКО ВЗЯТОК начнут давать, чтобы, получать разновсяческие оправдательные липовые бумажки...
Нас всех ПОСТОЯННО за дураков держат, пытаясь заумными словами лапшу народу на уши навесить, напуская своим многословием тумана и сбивая "с панталыку"!
Смеёмся над захваченной мигрантами Европой - так ведь у нас же ТО ЖЕ САМОЕ !!! "Дурак не учится на ошибках, умный учится на ЧУЖИХ, мудрый - их вообще не допускает"! Мы УЖЕ не мудрые, но надо хотя бы затормозиться на уровне умных! А то мы ВИДЯ, что в Европе происходит, плюс к имеющимся "незаменимым" прямо ТАЩИМ к себе индийцев и афганцев! Значит - даже на ЧУЖИХ ошибках мы не учимся! И КТО мы после этого?
А ведь решение ОДНОВРЕМЕННО ВСЕХ ВОПРОСОВ мигрантской проблемы России не просто есть, но оно настолько ОЧЕВИДНО, что даже удивительно, как его давно уже не заметили (я думаю, что о нём ЗНАЮТ, но это "наверху" НЕВЫГОДНО - больно уж хорошо разновсяческие "дяди Туралы" платят) - это элементарный ВАХТОВЫЙ МЕТОД !!! Нужны тебе деньги - вербуешься на ОПРЕДЕЛЁННУЮ РАБОТУ, отработал, КАК ПОЛОЖЕНО - и домой! КАКИЕ ВООБЩЕ ТУТ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЕЗЁННЫЕ ТОБОЙ РОДСТВЕННИКИ ?!
ИДЕТ ЗАХВАТ территорий России... Во времена СССР были определенные требования, чтобы ничего подробного, как сейчас, не происходило. Были требования проживать по месту прописки, там же и работать... А теперь расщеперили все границы И УЖЕ ИНОСТРАНЦЫ, со своей агрессивной религией и агрессивными намерениями въезжают в Россию сколько хотят и кто хочет. БЕСКОНТРОЛЬНО, И С ЧЕМ ВЪЕЗЖАЮТ - КОГО В РОССИИ ЭТО ИНТЕРЕСУЕТ?!! ДА.... ДО - ЛЕНИМСЯ..