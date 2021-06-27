Разбор приговора Сталина детям. Приказ 3/598

Обратно в СССР. Вспоминая наше советское прошлоеПолитикаРазбор приговора Сталина детям. Приказ 3/598 Сталин приказал расстреливать детей! Да-да, именно так поздравил страну с Днем Защиты Детей журналист Невзоров.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьклуб афористикиВ нашей истории больше гипотез, чем фактов.Владимир EвтушенкоПравильная статья, хороший ответ всем подонкам-антисоветчикам, типа натёсова, полосова и прочей горской мрази.Ингерман Ланскаясуки-камуноиды оправдывают убийства усатым людоедов ДЕТЕЙ!!! какими то сложностями времениЛариса ГолубицкаяКак они задолбали своим наглым враньём! А невзоров в этом вообще виртуоз!!!Комментировать
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