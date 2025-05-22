Капитан армии США срывает покровы: новая винтовка и все её недостатки На проходившем в Вашингтоне форуме «Modern Day Marine» выступил капитан армии США Брейден Трент.
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Капитан армии США срывает покровы: новая винтовка и все её недостатки На проходившем в Вашингтоне форуме «Modern Day Marine» выступил капитан армии США Брейден Трент.
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