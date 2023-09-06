Позитив для оптимистов

3 458 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Лишают кошелька.Дошёл до кассы: К...
  • Алексей Тан
    Лучше сидеть в тюрьме... чем быть богатым, но! в земле!.... (несколько изменённая "мудрость" Солженицына).Дошёл до кассы: К...
  • Владимир Соловьев
    Полковник Клинцевич самый оказался "продвинутым политиком"! С какой площадки так высоко взлетел?Клинцевич рассказ...

Bloomberg: в отсутствие Путина и Си на саммите G20 Запад намерен наверстать упущенное в Африке

Bloomberg: в отсутствие Путина и Си на саммите G20 Запад намерен наверстать упущенное в Африке

Европейский cоюз планирует воспользоваться отсутствием Си Цзиньпина и Владимира Путина на саммите G20, чтобы активизировать работу со странами глобального Юга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Россиянин
Западу сперва нужно попросить прощение у африканцев за рабство. Выплатить контрибуцию.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх