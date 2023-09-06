Bloomberg: в отсутствие Путина и Си на саммите G20 Запад намерен наверстать упущенное в Африке

Европейский cоюз планирует воспользоваться отсутствием Си Цзиньпина и Владимира Путина на саммите G20, чтобы активизировать работу со странами глобального Юга.
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