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Где купить бобины сегодня?

Где купить бобины сегодня?

Когда заходит речь о мастер лентах (лент мастер, как ещё пишут в Интернете), сразу же возникает вопрос, где их купить сегодня? Возрождение бобинников действительно идет, новые модели появляются на рынке, а как обстоят дела с записями для них? Да еще «настоящими», раскрывающими всю мощь аналога и его практически бесконечный динамический диапазон? Как оказалось, сейчас на рынке представлено достаточно компаний, предлагающих прямые лицензионные копии со студийных мастер-лент на продажу.

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