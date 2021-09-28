Где купить бобины сегодня?

Когда заходит речь о мастер лентах (лент мастер, как ещё пишут в Интернете), сразу же возникает вопрос, где их купить сегодня? Возрождение бобинников действительно идет, новые модели появляются на рынке, а как обстоят дела с записями для них? Да еще «настоящими», раскрывающими всю мощь аналога и его практически бесконечный динамический диапазон? Как оказалось, сейчас на рынке представлено достаточно компаний, предлагающих прямые лицензионные копии со студийных мастер-лент на продажу.