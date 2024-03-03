На выплаты матерям-героиням дополнительно выделили 30 млн рублей

Более 30 млн рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награждённым орденом "Родительская слава" или медалью этого ордена.
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