Член Общественной палаты РФ Александр Асафов: «Мосволонтер» создал в Москве современную инфраструктуру для развития добровольчества

За 12 лет своего существования «Мосволонтер» стал масштабным центром добровольчества, сформировав систему поддержки волонтеров и широкую инфраструктуру для развития гражданской активности, отметил член Общественной палаты Российской Федерации Александр Асафов.
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