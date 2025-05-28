Baza: отказ в сексе мог стать причиной трагедии в Байкальске

Отказ в сексе мог стать причиной убийства подростков на праздновании дня рождения в Байкальске. По данным Telegram-канал Baza, устроивший бойню 17-летний парень был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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