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Минобороны отчиталось о завершении весеннего призыва 2026 года

Минобороны отчиталось о завершении весеннего призыва 2026 года

В Минобороны РФ сообщили о полном завершении весеннего призыва 2026 года. Ведомство подчеркнуло, что все военнослужащие, проходившие службу по призыву и выслужившие установленные сроки, были своевременно уволены.

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