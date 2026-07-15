Минобороны отчиталось о завершении весеннего призыва 2026 года

В Минобороны РФ сообщили о полном завершении весеннего призыва 2026 года. Ведомство подчеркнуло, что все военнослужащие, проходившие службу по призыву и выслужившие установленные сроки, были своевременно уволены.
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