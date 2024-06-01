Destiny 2 готовится к коллаборации со вселенной Dungeons & Dragons Компания Bungie сообщила...

Destiny 2 готовится к коллаборации со вселенной Dungeons & DragonsКомпания Bungie сообщила, что после выхода расширения The Final Shape в Destiny 2 появится коллаборация с Wizards of the Coast и Dungeons & DragonsЧитать дальше → источник.
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