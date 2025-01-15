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Основатель «Азова» увидел «жопу» по всей линии фронта

Основатель «Азова» увидел «жопу» по всей линии фронта

Основатель «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) и командир Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о тяжелой ситуации по всей линии фронта фразой «жопа».

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