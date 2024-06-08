Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 994 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Ага, в эскорт перейдёт...Чеботина заявила,...
  • Eduard
    Поддерживайте свои ширинки наглосаксы!Байден и Макрон п...
  • Дмитрий Боев
    А для фото изображений Зелинской не нашлось? Яковлева, правда, тоже хорошая актриса и эффектная женщина, но о ней тут...Зоя Зелинская ска...

Шольц обратился с требованием к Путину из-за Украины

Шольц обратился с требованием к Путину из-за Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину. Послание по Украине он опубликовал в своих социальных сетях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Морж
&quot;«Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это», — заявил канцлер. ...союзники Украины постоянно работают для достижения «справедливого мира». --------------------- что-то я не понял. Это Украина сильна или её союзники? Если Украина, то зачем ей союзники?
Ответить
16 час.
Eduard
Он имеет право требовать? Мы не колония требуй у жены своей!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх