Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту России Владимиру Путину. Послание по Украине он опубликовал в своих социальных сетях.
Шольц обратился с требованием к Путину из-за Украины
Комментарии
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Владимир Морж
"«Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это», — заявил канцлер. ...союзники Украины постоянно работают для достижения «справедливого мира». --------------------- что-то я не понял. Это Украина сильна или её союзники? Если Украина, то зачем ей союзники?
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16 час.
Eduard
Он имеет право требовать? Мы не колония требуй у жены своей!
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14 час.
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