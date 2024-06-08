Шольц обратился с требованием к Путину из-за Украины

Владимир Морж

"«Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это», — заявил канцлер. ...союзники Украины постоянно работают для достижения «справедливого мира». --------------------- что-то я не понял. Это Украина сильна или её союзники? Если Украина, то зачем ей союзники?