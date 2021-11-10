Среди вакцинированных от коронавируса в Москве разыграют две квартиры

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Две однокомнатные квартиры разыграют среди вакцинированных от коронавируса в Москве в среду, 10 ноября, в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!", сообщили на портале мэра и правительства Москвы.