РЕН ТВ Новости

194 472 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Среди вакцинированных от коронавируса в Москве разыграют две квартиры

Среди вакцинированных от коронавируса в Москве разыграют две квартиры

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Две однокомнатные квартиры разыграют среди вакцинированных от коронавируса в Москве в среду, 10 ноября, в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!", сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Вернуться к статье
Обсудить
валерий соловьев
Лучше бы места на кладбище.

Картина дня

наверх