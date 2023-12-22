До суда дошло дело блогера, стрелявшего из машины на мосту в Новосибирске

19-летнему парню грозит наказание до семи лет лишения свободы.В Новосибирске суд Октябрьского района рассмотрит дело в отношении 19-летнего Богдана Киселёва, Блогера, который стрелял из машины на Октябрьском мосту Новосибирска, обвинили в грубом нарушении общественного порядка.