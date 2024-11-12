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Царьград

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В поджоге военкомата в Москве и госизмене обвиняют машиниста башенного крана

В поджоге военкомата в Москве и госизмене обвиняют машиниста башенного крана

Машиниста крана будут судить за государственную измену и поджог военкомата в Москве.Военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о госизмене и поджоге военкомата, в котором обвиняют машиниста башенного крана Сергея Андреева.

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