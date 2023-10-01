БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Рост цен на бензин в России: Новое предательство нефтяников в момент СВО?

Рост цен на бензин в России: Новое предательство нефтяников в момент СВО?

Елена Острякова.   Несмотря на запрет на экспорт нефтепродуктов, введенный правительством РФ, цены на топливо на российских заправках не снижаются.

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Комментарии
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Сергей Туренко
Поменять в совете директоров всех представителей от правительства, которые не защищают интересы государства и его граждан. Правоохранителям рассмотреть вопрос на предмет законной приватизации НПЗ и нефтянки с возвращением всех объектов государству. Всем депутатам, правоозранителям, силовикам, чиновникам, которые сами или их близкие родственники имеют отношение к нефтегазокомплексам в целях недопущения лоббирования интересов финансовых кланов предупредить о прекращении полномочий если не выйдут из указанных организаций и не сдадут в пользу государства свои активы пока будут занимать соответствующие гос. должности. После увольнения с гос службы активы возвращать.
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