Рост цен на бензин в России: Новое предательство нефтяников в момент СВО?

Сергей Туренко

Поменять в совете директоров всех представителей от правительства, которые не защищают интересы государства и его граждан. Правоохранителям рассмотреть вопрос на предмет законной приватизации НПЗ и нефтянки с возвращением всех объектов государству. Всем депутатам, правоозранителям, силовикам, чиновникам, которые сами или их близкие родственники имеют отношение к нефтегазокомплексам в целях недопущения лоббирования интересов финансовых кланов предупредить о прекращении полномочий если не выйдут из указанных организаций и не сдадут в пользу государства свои активы пока будут занимать соответствующие гос. должности. После увольнения с гос службы активы возвращать.