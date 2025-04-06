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МЧС России отправило крупнейшую помощь в Мьянму за последние 5 лет

МЧС России отправило крупнейшую помощь в Мьянму за последние 5 лет

Делегация МЧС России, крупнейшая за пять лет, прибыла в Мандалай, Мьянма, для оказания помощи после землетрясения.

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