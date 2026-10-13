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Аргументы недели

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Врач Продеус: избыточный вес приводит к 13 видам рака и болезням сердца

Врач Продеус: избыточный вес приводит к 13 видам рака и болезням сердца

Избыточный вес приводит к развитию как минимум 13 видов онкологических заболеваний, а также провоцирует проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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