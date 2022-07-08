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Взгляд: уровень доверия к власти в США падает на всех уровнях

Взгляд: уровень доверия к власти в США падает на всех уровнях

Граждане США больше не доверяют своим властям. Об этом пишет издание Взгляд. Соединенные Штаты на протяжении многих десятилетий внушали миру идеи ключевой роли демократических институтов в управлении страной и поддерживали имидж сверхдержавы.

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