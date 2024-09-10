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Царьград

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Губернатор Ивановской области требует решить вопрос с записью к врачам

Губернатор Ивановской области требует решить вопрос с записью к врачам

Станислав Воскресенский дал новым главным врачам поручение закрыть вопрос с «талончиками».Накануне в 4-ю ивановскую поликлинику с визитом нагрянул глава региона.

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