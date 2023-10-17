Подразделения ВСУ понесли потери на правобережье Днепра

Бойцы войсковой группировки "Днепр" успешно уничтожают технику и боевиков ВСУ в Херсонской области.В результате огневого поражения в островной зоне была уничтожена позиция одного из украинских подразделений.
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