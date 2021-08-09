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    Это точно, много слишком на высоких постах с бывших республик.. чуть что сдадут страну, потому что большинство выходц...Александр Новиков...

В подтопленный хабаровский поселок начали доставлять продукты вертолетом

В подтопленный хабаровский поселок начали доставлять продукты вертолетом

Спасатели поисково-восстановительного отряда из села Ракитное в Хабаровском крае прибыли в Верхнебуреинский район для оказания помощи жителям подтопленных поселков Усть-Ургал и Ургал.

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