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ВК Пресс

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Битва за американские ракеты: Британия готовит дипломатический штурм США

Битва за американские ракеты: Британия готовит дипломатический штурм США

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем намерен в сентябре посетить США вместе с рядом европейских лидеров, чтобы обсудить вопрос поставок Украине ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

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