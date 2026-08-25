Битва за американские ракеты: Британия готовит дипломатический штурм США

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем намерен в сентябре посетить США вместе с рядом европейских лидеров, чтобы обсудить вопрос поставок Украине ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.
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