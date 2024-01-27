Ландо Норрис откровенно ответил на вопрос о переходе в Red Bull Racing

Ландо Норрис откровенно ответил на вопрос о переходе к Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolБританский гонщик Ландо Норрис ответил на вопрос, побоялся бы он к перейти в команду Red Bull Racing на место напарника Макса Ферстаппена.
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