Закон и Порядок

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Белоусов и Шойгу решили взяться за развитие Сибири, отстранив либералов

Белоусов и Шойгу решили взяться за развитие Сибири, отстранив либералов

Владимир Круглов Сергей Кужугетович пообещал к осени представит план по развитию Сибири. Что примечательно, от разработки стратегии были отстранены такие организации как высшая школа экономики, и прочие управленцы, выросшие на западном образовании.

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Александр Рожков
А чё, раньше нельзя было отстранить либералов?

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