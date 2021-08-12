Белоусов и Шойгу решили взяться за развитие Сибири, отстранив либералов

Владимир Круглов Сергей Кужугетович пообещал к осени представит план по развитию Сибири. Что примечательно, от разработки стратегии были отстранены такие организации как высшая школа экономики, и прочие управленцы, выросшие на западном образовании.
Владимир Круглов Сергей Кужугетович пообещал к осени представит план по развитию Сибири. Что примечательно, от разработки стратегии были отстранены такие организации как высшая школа экономики, и прочие управленцы, выросшие на западном образовании.
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