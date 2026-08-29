В Москве 1 сентября состоится встреча президентов России и Ирана

1 сентября 2023 года в Москве запланирована встреча президента России Владимира Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
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