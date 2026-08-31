Тварь ли дрожащая или право имеет

Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" Много раз говорил, что Марк Твен был великим журналистом, которого читают до сих пор, потому что ему повезло попасть в журналистику в период, когда СМИ уже были, а «профессионалов», учивших профессии журналиста в специальных учебных заведениях, ещё не было.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Нами правят гени...
- «Нами правят гени...
- История изменника
Всё в стиле аля-иша...ищенко. Много воды, понты и почти ноль ценной информации для русскоязычного читателя. Ужасно