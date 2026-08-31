Страна и люди
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Страна и люди

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Тварь ли дрожащая или право имеет

Тварь ли дрожащая или право имеет

Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" Много раз говорил, что Марк Твен был великим журналистом, которого читают до сих пор, потому что ему повезло попасть в журналистику в период, когда СМИ уже были, а «профессионалов», учивших профессии журналиста в специальных учебных заведениях, ещё не было.

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