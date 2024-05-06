3 мая накануне Великого праздника Пасхи в ГУО ´Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска´ прошла выставка творческих работ ´От Рождества до Пасхи´ педагогов и учащихся общего среднего, дополнительного образования, учащихся художественных школ г.
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