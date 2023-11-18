8 культовых мечей, овеянных ореолом легенд

На протяжении веков меч считался главным оружием рыцарей и знати. Средневековые воины считали его своим боевым товарищем, и если так случалось, что клинок был потерян в бою, это считалось огромным позором.
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