Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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8 культовых мечей, овеянных ореолом легенд

8 культовых мечей, овеянных ореолом легенд

На протяжении веков меч считался главным оружием рыцарей и знати. Средневековые воины считали его своим боевым товарищем, и если так случалось, что клинок был потерян в бою, это считалось огромным позором.

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