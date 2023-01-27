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NBA 2K представила обновленные рейтинги игроков. Леброн на 1-м месте

NBA 2K представила обновленные рейтинги игроков. Леброн на 1-м месте

Разработчики самого популярного баскетбольного симулятора NBA 2K представили обновленные рейтинги лучших игроков лиги.

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