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Санкционная игра: почему обещания США Минску остаются лишь словами

Санкционная игра: почему обещания США Минску остаются лишь словами

Каждый раз, когда в РФ и США активизируют переговоры по Украине, всплывает информация, что с Белоруссии вот-вот сейчас снимут санкции американцы.

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