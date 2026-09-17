Удар из космоса: война в Иране может выйти на небывалый уровень

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил, может ли американское орбитальное оружие, развертывание которого признал министр ВВС США Трой Мейнк, быть применено в конфликте на Украине или против Ирана.
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