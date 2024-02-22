В Барнауле самые дорогие подарки мужчинам на 23 Февраля дарят сами мужчины

В этот день барнаульцы чаще всего поздравляют отцов, мужей, братьев и сыновей Жители Барнаула в среднем потратят на подарки ко Дню защитника Отечества 3600 рублей, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии