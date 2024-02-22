В Барнауле самые дорогие подарки мужчинам на 23 Февраля дарят сами мужчины

В этот день барнаульцы чаще всего поздравляют отцов, мужей, братьев и сыновей Жители Барнаула в среднем потратят на подарки ко Дню защитника Отечества 3600 рублей, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.