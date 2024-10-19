Муцениеце со слезами на глазах рассказала, что отсудила сына у Прилучного

Актриса Агата Муцениеце, едва сдерживая свои чувства, поделилась счастливыми новостями: Головинский суд Москвы принял решение в ее пользу по вопросу проживания 11-летнего сына, которого она родила в браке с Павлом Прилучным.
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