Гросси потребовал прекратить "безрассудные" атаки на ЗАЭС

Global Look Press/XinHua/IAEA Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси потребовал прекратить атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), назвав из "безрассудными", следует из опубликованного агентством пресс-релиза.
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