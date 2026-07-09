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Третьяк — о возвращении спортсменов: «Клев пошел. Нельзя игнорировать такую хоккейную махину, как Россия»

Третьяк — о возвращении спортсменов: «Клев пошел. Нельзя игнорировать такую хоккейную махину, как Россия»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, говоря о высоком уровне российских вратарей, выразил мнение о возвращении российских спортсменов на международные турниры.

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