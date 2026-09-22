Анализ кала может указать на два вида рака: что обнаружили японские учёные

Можно ли по кишечным бактериям обнаружить признаки не только рака толстой кишки, но и опухоли поджелудочной железы? Японские исследователи из Университета здравоохранения Фудзита проверили такую возможность.
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