НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Азерботский прихвостень....Александр Беглов ...
  • Сергей Фоменко
    Кадетов, а не кадет. Грамотеи.140 кадет Кроншта...
  • Nik Nik
    Забыли добавить что среди Российских банков, первый кстати СберВТБ вошел в число...

В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление медработников

В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление медработников

С инициативой выступила партия «Справедливая Россия – За правду» Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия – За правду» внесут в палату законопроект, которым предлагается установить административную ответственность за унижение чести и достоинства медицинских работников при исполнении ими своих обязанностей, документ оказался в распоряжении РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх