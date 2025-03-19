В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление медработников

С инициативой выступила партия «Справедливая Россия – За правду» Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия – За правду» внесут в палату законопроект, которым предлагается установить административную ответственность за унижение чести и достоинства медицинских работников при исполнении ими своих обязанностей, документ оказался в распоряжении РИА Новости.