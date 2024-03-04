Самые дорогие часы в мире — подборка роскошных вариантов

Украшенными бриллиантами наручными часами вряд ли кого-то можно удивить. А что, если они сделаны из редких метеоритов, и стоят миллионы долларов? Даже самые богатые люди в мире несколько раз подумают перед покупкой этих произведений искусства.
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