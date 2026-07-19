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Новый стиль и слухи о романах: как изменилась жизнь Яна Абрамова после развода с Алсу

Новый стиль и слухи о романах: как изменилась жизнь Яна Абрамова после развода с Алсу

После громкого бракоразводного процесса в 2024 году внешность бизнесмена Яна Абрамова стала одной из самых обсуждаемых тем в Сети.

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