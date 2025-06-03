Когда у кота на самом деле наступает старость и чем она отличается от таковой у собаки

Каждый хозяин хочет, чтобы его любимый питомец жил как можно дольше. Правильное питание, регулярные физические нагрузки и своевременный уход ветеринара способны значительно продлить жизнь даже самого болезненного котика.
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