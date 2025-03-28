Серийный убийца-фельдшер попросится на свободу

«Доктор Смерть» отсидел 25 лет из пожизненного срока и может подать на УДОфото: unsplash.com Осужденный за 11 убийств и 46 грабежей фельдшер скорой помощи Максим Петров планирует выйти на свободу по условно-досрочному освобождению.