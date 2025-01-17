Об опасностях погоды на Крещение-2025 предупредила мэрия Новосибирска

Ночью 18 января температура воздуха в Новосибирске составит около -7 градусов Цельсия. В ночь на 19 января – религиозный праздник Крещение Господне – наступит небольшое похолодание: столбик термометра упадет до -12 градусов.
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