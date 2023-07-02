Культуромания

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«Каменская» возглавила рейтинг экранизаций отечественных детективов

Сериал «Каменская», созданный по романам подполковника милиции Александры Марининой, возглавил рейтинг лучших экранизаций современных отечественных детективов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала «Русский детектив», составившего топ.

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