«Каменская» возглавила рейтинг экранизаций отечественных детективов

Сериал «Каменская», созданный по романам подполковника милиции Александры Марининой, возглавил рейтинг лучших экранизаций современных отечественных детективов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала «Русский детектив», составившего топ.
Сериал «Каменская», созданный по романам подполковника милиции Александры Марининой, возглавил рейтинг лучших экранизаций современных отечественных детективов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала «Русский детектив», составившего топ.
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