Когда животные — боги маскировки

Царство животных может быть жестоким и опасным. Так что же делать маленьким и не клыкастым зверюшкам, чтобы защитить себя, или тем же хищникам, которым надо есть и кормить детенышей? Ответ эволюции на этот вопрос прост — маскировка.
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