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Названа специя, замедляющая и предотвращающая развитие болезни Альцгеймера

Названа специя, замедляющая и предотвращающая развитие болезни Альцгеймера

Восточная пряность оказывает благотворное влияние на головной мозг.Куркума – яркая специя, известная каждому любителю восточной кухни, может быть не только ингредиентом вкусного блюда, но и ключом к замедлению или даже предотвращению болезни Альцгеймера и других схожих состояний, связанных со старением головного мозга.

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