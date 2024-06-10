Названа специя, замедляющая и предотвращающая развитие болезни Альцгеймера

Восточная пряность оказывает благотворное влияние на головной мозг.Куркума – яркая специя, известная каждому любителю восточной кухни, может быть не только ингредиентом вкусного блюда, но и ключом к замедлению или даже предотвращению болезни Альцгеймера и других схожих состояний, связанных со старением головного мозга.