Она смеялась над ней в школе, а спустя годы попросила бесплатно сыграть на свадьбе. Финал оказался идеальным

Говорят, время лечит, а прошлые обиды стоит оставлять позади. Но сделать это бывает непросто, особенно если человек, который когда-то годами насмехался над вами, внезапно появляется с просьбой об одолжении.
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