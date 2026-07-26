Смейся до слёз
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Смейся до слёз

443 подписчика

Она смеялась над ней в школе, а спустя годы попросила бесплатно сыграть на свадьбе. Финал оказался идеальным

Она смеялась над ней в школе, а спустя годы попросила бесплатно сыграть на свадьбе. Финал оказался идеальным

Говорят, время лечит, а прошлые обиды стоит оставлять позади. Но сделать это бывает непросто, особенно если человек, который когда-то годами насмехался над вами, внезапно появляется с просьбой об одолжении.

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