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Царьград

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Инцидент на борту: Загорелся экран в Boeing рейса Южно-Сахалинск-Москва

Инцидент на борту: Загорелся экран в Boeing рейса Южно-Сахалинск-Москва

На борту Boeing рейса Южно-Сахалинск — Москва, где находились 429 человек, через три с половиной часа после взлета загорелся экран мультимедийной системы.

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