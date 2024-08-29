Белоусов: бойцам-освободителям Стельмаховки и Николаевки вручат госнаграды

Два населенных пункта в Донбассе перешли под контроль России. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих группировок войск «Запад» и «Центр» с освобождением Стельмаховки и Николаевки, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.