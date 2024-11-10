Смертельным ДТП в Бесовце заинтересовалась прокуратура

На место трагедии выезжали прокурор Прионежского района и его заместитель, выясняют все обстоятельства Прокуратура Прионежского района взяла под контроль расследование смертельного ДТП, которое произошло 9 ноября в деревне Бесовец.
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